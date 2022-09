Alla vigilia del match di domani a Ferrara contro la Romania, gara importante per la qualificazione ai Mondiali del 2023, Flaminia Simonetti, centrocampista dell'Inter Women e della Nazionale azzurra, racconta a Sky Sport il mood del gruppo di Milena Bertolini: "Le sensazioni del gruppo sono tutte molto positive anche per l’8-0 sulla Moldova. Questa è la gara più importante, vogliamo andare ai mondiali a tutti i costi e vogliamo per questo vincere domani. L'Europeo? È stata una doccia fredda, che ci ha fatto male e siamo tornate a casa molto deluse. Abbiamo fatto un’analisi e ora che ci siamo ritrovare abbiamo fatto il punto, mettendo a nudo i nostri pensieri e deciso di voltare pagina per affrontare questo nuovo percorso in modo positivo".