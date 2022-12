Cosa vi portate di buono dalla partita con la Juventus nonostante il risultato? A rispondere è Irene Santi che a Inter TV commenta il ko con le bianconere dello scorso weekend, proiettandosi anche alla prossima sfida contro il Pomigliano: "Juve? Abbiamo fatto una partita con un atteggiamento sicuramente giusto però non abbiamo concretizzato a dovere. Dalla sconfitta si impara sempre qualcosa e da oggi sappiamo che ogni partita sarà così, il risultato dobbiamo conquistarlo sul campo lavorando duramente ogni giorno”.





Dove si può ancora migliorare?

“Sicuramente si può sempre migliorare anche nelle prestazioni in campo e la posizione in classifica. Cercheremo di ottenere buoni risultati ovviamente e di migliorare in questo”.



Ora arriva l’ultima partita dell’anno, che partita ti aspetti?

“Il Pomigliano è cresciuto e ogni partita in questo campionato è difficile perché tutte le squadre vogliono portare a casa qualcosa. Arrivano tutte determinate e pronte ad ogni partita, sarà una partita dura in un campo difficile ma saremo pronte”.