Grande gioia per Chiara Robustellini, all'esordio domenica scorsa in un appassionante Juventus-Inter della Serie A femminile, finito 3-3 con pareggio delle nerazzurre in pieno recupero. La giovane laterale ha esordito in prima squadra sostituendo nel secondo tempo l'acciaccata Beatrice Merlo e ha festeggiato sui social. "Felicissima per l’esordio in una partita così importante. Pareggio storico…", ha scritto su Instagram.