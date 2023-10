Battuta d'arresto, la prima in campionato, per l'Inter Women di Rita Guarino che al Tre Fontane di Roma deve cedere il passo alle giallorosse campionesse d'Italia di Alessandro Spugna. La Roma liquida la questione nerazzurra con un secco 2-0, al termine di un match sostanzialmente controllato dalle capitoline che passano in vantaggio al minuto 18 con Giada Greggi, brava a inserirsi dalle retrovie arrivando a rimorchio su un cross preciso di Haavi e fulminare Sara Cetinja con un tiro di prima intenzione.

La seconda rete arriva nella ripresa ed è uno sfortunato autogol di Lisa Alborghetti su tiro di Valentina Giacinti. L'Inter tornerà in campo sabato 21 per sfidare il Napoli a Sesto San Giovanni.