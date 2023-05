Milan-Roma e Juventus-Inter: questo il quadro delle final 4 del Campionato Primavera Femminile, in programma al centro sportivo ‘Giacinto Facchetti’ di Cologno al Serio da venerdì 12 maggio. Si parte alle 11.30 con il match tra la formazione rossonera e quella giallorossa, vincitrice delle ultime tre edizioni del torneo; a seguire, (fischio d'inizio 17.30), le bianconere vanno a caccia della quarta finale consecutiva contro le nerazzurre.

Juventus e Milan, che hanno chiuso il girone di ritorno rispettivamente al primo e secondo posto, avranno a disposizione due risultati su tre, dato che il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei 90 minuti accederanno alla finalissima – che si disputerà domenica 14 maggio alle ore 17.30 – le società meglio classificate al termine della regular season. Discorso diverso per la gara che metterà in palio il titolo, dove saranno previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.