Felice Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter Women, dopo il pareggio ottenuto contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di RAI Sport:"Abbiamo fatto una bella prestazione, rovinata dal campo che non ha tenuto dopo la pioggia. È stata una partita viva, sono contento per le ragazze che ci tenevano. Loro avevano sempre vinto e noi non avevamo mai perso, eravamo le uniche imbattute. Sono contento, dobbiamo continuare così; ho detto alle ragazze che abbiamo l'ambizione di costruire un percorso e oggi abbiamo dato una risposta positiva nella costruzione del percorso".