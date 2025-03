Pesante amarezza, quella che traspare dalle parole del tecnico dell'Inter Women Gianpiero Piovani, dopo la sconfitta maturata al 95esimo per conto della Roma che rende subito in salita la corsa nella Poule Scudetto femminile. Questo il suo commento ai microfoni di Inter TV: "La sconfitta brucia perchè abbiamo preso gol a pochi secondi dal fischio finale dopo una partita giocata molto bene. Meritavamo di uscire da qui con un risultato positivo, ci tenevamo anche per festeggiare i 117 anni del Club, non è andata così ma non devo rimproverare nulla alle ragazze perchè hanno fatto una grande prestazione: a livello di gioco e qualità è stato un bello spot per il calcio femminile. Faccio i complimenti anche alle due tifoserie che hanno sempre incitato il bel gioco".

Piovani però vuole mettersi subito alle spalle questa giornata e proiettarsi al prossimo, importantissimo impegno: "Noi andiamo avanti così, ci teniamo la bella prestazione e lavoreremo per fare ancora di più contro il Milan nel derby: domenica all'Arena scenderemo in campo per conquistare una vittoria davanti ai nostri tifosi. Per noi questo è un punto di partenza, da qui alla fine dobbiamo lottare e lavorare sui piccoli dettagli che fanno la differenza ma l'atteggiamento è quello giusto".