Tre mesi dopo aver conquistato la qualificazione a Euro 2025, la Nazionale italiana Femminile torna in campo per le amichevoli con Malta e Spagna, in programma venerdì 25 ottobre (ore 18.15, Rai Sport) al ‘Tre Fontane’ di Roma e martedì 29 ottobre (ore 18.15, Rai 2) al ‘Romeo Menti’ di Vicenza. Un doppio confronto che - insieme al test del 2 dicembre in casa della Germania - permetterà ad Andrea Soncin di fare le prove generali in vista degli importanti appuntamenti del 2025, dalla Nations League alla partecipazione al torneo continentale in Svizzera.

Per l'occasione, il Ct ha deciso di puntare su 30 calciatrici. Le principali novità sono rappresentate dal ritorno di Francesca Durante ed Eleonora Goldoni: per il neo portiere della Fiorentina si tratta della prima convocazione dopo il Mondiale del 2023, mentre la centrocampista della Lazio - che vanta cinque presenze con la maglia della Nazionale maggiore - è stata richiamata in azzurro dopo sei anni di assenza.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE:

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Elisa Bartoli (Inter), Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Martina Piemonte (Lazio).