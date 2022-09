A un mese dalla qualificazione al Mondiale, la seconda per la Nazionale italiana Femminile, il gruppo di Milena Bertolini si appresta ad affrontare il Brasile in amichevole, match in programma per il 10 ottobre allo stadio Ferraris di Genova. Impegno per il quale la ct azzurra ha convocato 24 calciatrici tra cui le nerazzurre Francesca Durante, Beatrice Merlo ed Elisa Polli.

L’elenco delle convocate

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina);