"Sono cresciuta molto quest'anno, mi sento bene e apprezzata. Le mie compagne fanno in modo che possa dare il 100% in campo e ogni giorno in allenamento. Amo il calcio, mi sento sempre più parte di questa squadra e sono orgogliosa di vestire questi colori. Con questa squadra credo sia possibile puntare a grandi obiettivi ed essere sempre competitivi". Così parla Lina Magull, centrocampista di Inter Femminile, nel Matchday Programme di Inter-Atalanta.

"In partita o in allenamento - prosegue la centrocampista - mi piace trovare più soluzioni, sono consapevole delle mie qualità e questo mi aiuta ad essere una calciatrice più consistente. Il consiglio più importante che ho ricevuto? Divertirmi in campo e giocare al massimo ogni partita per poter offrire la miglior versione di me stessa".