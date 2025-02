Protagonista assoluta con quattro gol nella partita pazza pareggiata all'ultimo respiro, in rimonta, da Lazio Women a spese dell'Inter Femminile, Martina Piemonte ha ripensato alla sua prestazione di domenica scorsa: "Il primo poker in carriera è speciale, il quarto gol è stato unico, ho provato un'emozione indescrivibile - le sue parole ai canali ufficiali del club capitolino -. Sono stati mesi difficile, c'era tutto dentro quell'esultanza. È stata una partita tosta. Sono esigente, oggi al primo allenamento i quattro gol me li sono già scordati".