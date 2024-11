Dopo il successo reboante di Lazio Women per 7-2 sul Como, in Coppa Italia, Zsanett Kaján, autrice di una tripletta, ha spostato lo sguardo al prossimo impegno delle biancocelesti contro l'Inter: "Sappiamo che sarà una gara dura, ma dobbiamo continuare quello che abbiamo fatto oggi. Sarà una gara complicata, ma non impossibile", le sue parole ai microfoni ufficiali del club.

Sulla stessa lunghezza d'onda la compagna di squadra Sofia Colombo: "Servirà una Lazio forte, convinta, molto di più di quello che abbiamo messo in campo, speriamo di fare risultato".