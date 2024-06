L'Inter Under 17 femminile strappa il pass per la finale Scudetto di categoria: decisiva la vittoria sulla Roma in semifinale con un secco 5-0, firmato dalle doppiette di Sasso e Romanelli e dalla rete di Corti. In finale (appuntamento domenica 30 giugno alle ore 17:30 allo stadio 'Bruno Recchioni' di Fermo) l'avversaria delle baby interista sarà la Juventus, vincente per 3-2 contro l'Arezzo nella seconda semifinale.

Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro Alessio Marelli dopo la vittoria contro la Roma: "Emozione indescrivibile, questo gruppo se lo merita - le parole a Inter.it -. All'inizio abbiamo lavorato con qualche difficoltà, poi con il prosieguo della stagione le ragazze sono diventate squadra, sono diventate un gruppo unito come si è visto oggi. Il risultato è molto largo, la Roma ci ha messo in difficoltà soprattutto all'inizio, era una partita combattuta e loro hanno tenuto il pallino del gioco. Poi ci siamo adattate e abbiamo capito che tipo di partita dovevamo fare: queste ragazze sono state incredibili. Conosciamo la Juventus, si tratta di una squadra molto forte per qualità di gioco e per atteggiamento: cercano sempre di dominare la partita. Sarà una gara difficile, le abbiamo affrontate in amichevole a novembre e per noi non era andata bene, anche se era il periodo in cui la squadra non era ancora ben amalgamata. A Pasqua abbiamo giocato ancora contro la Juventus in un torneo e il confronto è stato più aperto e equilibrato: in una partita del genere i dettagli faranno la differenza, così come la gestione delle emozioni. A loro dirò di dare tutto e metterci il cuore: devono giocare per loro stesse, per il gruppo e lo staff. Siamo diventati una famiglia e questo fa la differenza.”