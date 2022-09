Fatica più del previsto, ma alla fine torna da Seregno con una vittoria l'Inter Women di Rita Guarino, che batte per 3-1 il Como e consolida il proprio primato in classifica. Una vittoria che, come detto, è stata anche sofferta per le nerazzurre, che però hanno dato una grande prova di cinismo soprattutto nel primo tempo, quando hanno saputo sfruttare al meglio le tre occasioni più limpide avute con altrettante reti all'attivo: sugli scudi nuovamente Elisa Polli, autrice di una doppietta intervallata dal rigore trasformato da Tatiana Bonetti. Sempre su rigore, in pieno recupero, Giulia Rizzon rimette in carreggiata le lariane che nella ripresa danno filo da torcere alle avversarie creando diverse occasioni pericolose (Como fermato anche da tre legni), anche se l'Inter per due volte è andata vicina al poker con Gloria Marinelli e Stephanie Van der Gragt. Esulta alla fine la squadra di Guarino, che dopo la pausa sarà attesa dal derby contro il Milan.