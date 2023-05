È in arrivo l'ultimo appuntamento stagionale per l'Inter Women, pronta a chiudere il suo campionato affrontando il Milan nel derby nell’ultima giornata della Poule Scudetto. L'appuntamento è per sabato 27 maggio alle 14:30 allo stadio 'Ernesto Breda' di Sesto San Giovanni.

Il club nerazzurro informa che sono in vendita a questo link i biglietti per assistere a Inter-Milan: i tagliandi per la tribuna scoperta, settore dedicato ai supporter nerazzurri, sono in vendita al prezzo di 4€.