Dopo il successo contro il Sassuolo in campionato e la vittoria in trasferta contro la Lazio in Coppa Italia, l'Inter Women scende di nuovo in campo questi pomeriggio alle 16.00 per sfidare la Roma capolista. Ecco le scelte ufficiali di Alessandro Spugna e Rita Guarino:

ROMA (4-3-3): 1 Korpela; 13 Bartoli, 2 Minami, 32 Linari, 3 Di Guglielmo; 8 Kumagai, 10 Giugliano, 20 Greggi; 11 Haavi; 9 Giacinti, 18 Glionna. A disposizione: 12 Ceasar, 6 Valdezate, 7 Viens, 14 Aigbogun, 15 Serturini, 19 Latorre, 21 Tomaselli, 23 Feiersinger, 33 Kramzar. Coach: Alessandro Spugna.

INTER (4-2-3-1): 21 Cetinja; 13 Merlo, 3 Bowen, 19 Alborghetti, 2 Sønstevold; 27 Csiszar, 15 Eckhoff; 25 Thøgersen, 5 Karchouni, 11 Bonfantini; 36 Cambiaghi. A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 14 Robustellini, 20 Simonetti, 33 Ajara Njoya, 47 Fadda, 55 Tomter. Coach: Rita Guarino.

Arbitro: Marco Emmanuele (sez. Pisa). Assistenti: Lisi-Rinaldi. Quarto Ufficiale: Artini.