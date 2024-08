"Sono molto felice ed entusiasta di essere qui, non vedo l'ora di iniziare". Lo ha detto Loreta Kullashi, attaccante svedese classe 1999, parlando a Inter TV dopo aver firmato un contratto che la legherà ai colori nerazzurri fino al 30 giugno 2026.

Cosa rappresenta l’Inter per te?

"So che l’Inter è un grande club, sono molto orgogliosa di essere qui".

Qui troverai anche un volto che ti è familiare, Gianpiero Piovani. La sua presenza qui ha influito sulla tua scelta di venire all’Inter?

"Si sicuramente, lui è stato uno dei motivi alla base di questa scelta. Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con lui".

Quella che sta per cominciare è la tua seconda stagione in Italia dopo l’esperienza al Sassuolo. Cosa pensi della Serie A e che tipo di stagione ti aspetti?

"È un campionato di ottimo livello e penso che stia crescendo di anno in anno. Mi piace molto il calcio che si gioca qui, spero che riusciremo a qualificarci per la prossima Champions League. L’obiettivo è arrivare tra le prime tre e vorrei aiutare la squadra a centrarlo".