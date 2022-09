Joe Montemurro, tecnico della Juventus Women, commenta ai microfoni di JTV il pareggio contro l'Inter: "Posso solamente applaudire il gioco delle due squadre, abbiamo visto sei gol di qualità, che testimoniano come sia cresciuto il livello del calcio femminile. Purtroppo, per noi, è andata così. C’è stata una buona reazione delle ragazze, anche nei momenti di difficoltà, ma ci sono stati anche delle fasi in cui bisognava mostrare una maggiore maturità. Non guardo gli errori individuali, ma il fatto che abbiamo preso due gol su ripartenze da palla in nostro possesso, cosa su cui avevamo lavorato molto in settimana".