Michela Cambiaghi, attaccante di Inter Women nata a Vimercate, racconta a Tuttosport l'emozione di giocare oggi all'U-Power Stadium di Monza in Nations League, con indosso la maglia azzurra. "Quando ho saputo che avremmo giocato al Brianteo è stata un’emozione molto forte: da piccola passavo lì davanti ogni giorno e guardandolo pensavo sempre speranzosa “Chissà se un giorno ci giocherò”. In questa città, poi, ho iniziato la mia carriera, nelle giovanili del Fiammamonza, era il 2010, e ricordo che avevo anche partecipato a una cena di Natale in una sala dello stadio, ma senza mai scendere in campo!".

"Ho giocato molto e sono contenta - dice ancora Cambiaghi della sua esperienza in azzurro -. Ma non sento questo come un peso o una responsabilità troppo grossa, semplicemente perché non ho mai la certezza di giocare. Quindi la vivo ogni volta come un’opportunità per lasciare un segno". Nel corso dell'intervista l'attaccante racconta l'emozione di ritrovarsi sull'album delle figurine Panini. "Non mi sono ancora trovata! Ma alcuni tifosi su Instagram mi hanno taggata in stories con la mia figurina e questo mi ha fatto molto piacere. Essere fermata da bambine e ragazze per un autografo sul loro album è un’emozione inimmaginabile solo poco tempo fa, tocchi con mano l’interesse che sta crescendo".