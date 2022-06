In ritiro a Coverciano, dove le Azzurre di Milena Bertolini hanno iniziato la fase di preparazione per l'Europeo Femminile che inizierà il prossimo 6 luglio, il portiere della Nazionale italiana e dell'Inter Francesca Durante, intervistata da Sky Sport ha fatto un punto della situazione: "Stiamo lavorando tanto, fisicamente sto bene. È stato un anno impegnativo però abbiamo lavorato bene quindi mi sento altrettanto bene. Le aspettative sono alte come è giusto che sia ma noi siamo pronte".