Inter prima in classifica con 10 punti totalizzati in quattro partite, di cui la squadra di Rita Guarino ne ha vinte tre e pareggiata una. Primato storico per le Inter Women che vale una Top 11, stilata da Opta, con una presenza di interiste da record. Nella classifica delle migliori giocatrici della 4ᵃ giornata di Serie A Femminile troviamo ben tre ragazze dell'Inter Women: Anja Sønstevold che "ha effettuato quattro cross su azione in questo turno di Serie A – meglio di lei hanno fatto solo Davina Philtjens e Debora Novellino (cinque)"; Irene Santi che "oltre a essere la giocatrice che ha effettuato più contrasti nella giornata appena conclusa (sette), ne ha vinti cinque, nessuna ha fatto meglio nel weekend"; Tabitha Chawinga, seconda miglior marcatrice della Serie A in corso, grazie al gol messo a segno ai danni della Sampdoria, con quattro gol all’attivo e delle "due sole giocatrici che in questa giornata hanno toccato almeno 10 palloni nell’area avversaria".