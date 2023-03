"Sto bene, la squadra sta molto bene". Parola di Flaminia Simonetti , intercettata alla vigilia dell'ennesima sfida contro la Juventus Women. Questa volta, però, si parla di Poule Scudetto: "Abbiamo riposato la scorsa settimana, in questa prepareremo la partita con la Juve - dice a Inter TV -.

È stato fondamentale riposare alla prima giornata della Poule Scudetto perché avevamo qualche ragazza da recuperare. Arriveremo a questo campionato con una rosa più ampia. Essere tra le prime cinque per noi è stata una cosa molto importante, era il nostro obiettivo da inizio anno perché a maggior ragione avremo scontri diretti contro le big. Sarà importante per noi confrontarci con loro per capire dove possiamo arrivare. Saranno tutte delle finali, servirà attenzione ad ogni particolare".