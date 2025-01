"Finalmente si torna in campo. Auguro a tutti i tifosi interisti un buon 2025, speriamo sia un anno pieno di soddisfazioni. Stiamo lavorando bene, curando i dettagli che possono fare la differenza". Annamaria Serturini presenta così Roma-Inter di campionato di domenica 12 gennaio alle 20.45.

"Si riparte dalla solidità difensiva e dalla fase realizzativa molto importante, la nostra voglia è migliorarci ogni volta, vogliamo aumentare la nostra qualità sotto porta evitando di prendere gol - dice Serturini ai canali ufficiali dell'Inter - Abbiamo degli obiettivi a cui vogliamo arrivare, la finale di Coppa Italia e cercare di arrivare in Champions. Avremo bisogno di tutte le giocatrici e dello staff per curare ogni particolare. Il gruppo farà la differenza come sempre".

"Partire con la Roma darà ancora più carica e stimoli - dice l'attaccante, ex di turno -. Conosco bene la Roma, vengono dalla vittoria di un trofeo e saranno cariche, ma noi dovremo esserlo di più. Stiamo lavorando bene e col sorriso, cosa che non deve mai mancare. Giocare un big match così sarà divertente, dobbiamo guardarci negli occhi e dirci che possiamo farcela"