Al termine del match vinto a Seregno contro il Como, che ha permesso all'Inter Women di rinforzare il suo primato in classifica, la centrocampista nerazzurra Irene Santi si è presentata ai microfoni dei media ufficiali del club. Queste le sue parole proposte sulla piattaforma Recast: "Avevamo davanti un'avversaria molto preparata, è stata una partita difficile ma l'importante è essere riuscite a portare a casa i tre punti seppur faticando. Vincere è sempre importante per la fiducia e per la continuità, bisogna sempre dare il massimo per i tre punti".