Giustamente soddisfatto Gianpiero Piovani, allenatore dell'Inter Women, dopo la vittoria contro la Sampdoria. Queste le sue dichiarazioni a Inter TV dopo la partita della Sciorba: "Le ragazze hanno interpretato molto bene la gara, a parte gli ultimi venti minuti del primo tempo, però penso che poi nella ripresa siano state perfette. Abbiamo sofferto un po’, ma poi dopo il secondo gol è andata bene. Abbiamo dato un importante segnale e faccio i complimenti a tutte e allo staff perché abbiamo preparato bene la partita".

Piovani prosegue: "Questa era un’occasione per accorciare la classifica sulla Fiorentina, ma ora dobbiamo già mettere la testa sulla prossima sfida contro il Napoli, cercando di lavorare in settimana con intensità. Volevamo fortemente la vittoria, non dobbiamo fermarci e dobbiamo migliorare ulteriormente, solo così ci potremo togliere delle belle soddisfazioni".