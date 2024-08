L'Inter Women è pronta a fare il suo esordio ufficiale nella Serie A 2024-25, la prima sotto la guida di Gian Piero Piovani. Le nerazzurre scenderanno in campo per sfidare la Sampdoria sabato 31 agosto, alle ore 18, all'Arena Civica Gianni Brera di Milano. L'ingresso all'impianto, come sempre, sarà gratuito (qui tutte le informazioni utili per i tifosi).