Dopo la storica vittoria in casa della Juventus, l'Inter Women torna in campo domani, mercoledì 1 maggio alle 12:30 all'Arena Civica di Milano, contro la Fiorentina per la gara valida per la Poule Scudetto. Per la sfida contro la squadra di La Fuente, Rita Guarino ha convocato le seguenti calciatrici:

Portieri: 32 Elena Belli, 21 Sara Cetinja, 12 Alessia Piazza.

Difensori: 55 Andrine Tomter, 14 Chiara Robustellini, 17 Beatrix Fordos, 19 Lisa Alborghetti, 3 Katie Bowen, 48 Noemi Battilana.

Centrocampiste: 4 Sofie Junge Pedersen, 23 Lina Magull, 8 Matilde Pavan, 18 Marta Pandini, 24 Marija Ana Milinkovic, 27 Henrietta Csiszar, 20 Flaminia Simonetti.

Attaccanti: 7 Haley Bugeja, 9 Elisa Polli, 10 Tatiana Bonetti, 11 Agnese Bonfantini, 99 Maja Jelcic