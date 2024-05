La rimonta da 3-0 a 3-3 subita dalla Juventus non altera di un centimetro i piani di festa del Bologna, che a fine gara si scatena per celebrare coi tifosi l'approdo in Champions League. Con Joshua Zirkzee, assente forzato dal match, che per l'occasione si improvvisa telecronista di DAZN e raccoglie le opinioni dei compagni, tra i quali Giovanni Fabbian, che dopo un iniziale "Non parlo inglese", racconta le sue emozioni: "Abbiamo fatto una grande stagione, siamo stati una grande squadra. Grande merito a Joshua che ci ha abbandonato nelle ultime partite ma ci sostiene. Bologna? It's very very very very meravigliosa e speciale", afferma il centrocampista di scuola Inter.