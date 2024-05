Tra i tanti talenti sudamericani messi sotto osservazione da Dario Baccin per l'Inter c'è il nome del difensore Nicolas Valentini, ormai ai ferri corti con il Boca Juniors per il mancato rinnovo del suo contratto in scadenza a dicembre. Una situazione che ha pregiudicato il presente del giocatore, ormai finito fuori rosa negli Xeneizes, e che non piace molto al suo ex compagno di squadra nelle giovanili del club Renzo Giampaoli, oggi in prestito al Defensor Sporting.

Giampaoli che nel corso di un'intervista a Mundo Boca Radio ha espresso un auspicio per il suo amico: "Spero che la situazione del Coco si risolva in fretta, perché gli gira la testa. Aveva la possibilità di essere giocatore della Nazionale e tutte le cose che gli sono successe lo hanno buttato giù… Lo conosco e con questo pasticcio deve essere distrutto”.