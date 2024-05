Ha partecipato alla festa indossando la maglia nerazzurra Lilian Thuram, prendendosi pure un boato dalla Curva Nord. E poche ore fa sono arrivati anche i ringraziamenti via social del papà di Marcus: "Grazie. Il sogno di ogni genitore? Vedere i propri figli felici… Ringrazio quindi tutta la famiglia nerazzurra per il grande affetto che sta dando a mio figlio. I bambini crescono e prendono la loro strada… Come tutti i genitori devo prenderne atto... Questo vuol dire perderlo un po’. Marcus, sei un grande ⭐️⭐️ Viva il calcio!".