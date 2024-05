Arrivano le prime immagini dall'interno del Castello Sforzesco, dove sta andando in scena la serata di gala per celebrare lo scudetto della seconda stella dell'Inter. Ecco il video pubblicato sul profilo X del club nerazzurro, dove si vede il momento in cui partono i coriandoli dopo la coppa alzata da Lautaro Martinez. Poi Federico Dimarco lancia il coro 'Giro l'Italia per te, sognando di nuovo il tricolore...' seguito da tutti i presenti: