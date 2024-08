Chiusura in bellezza per l'Inter Women che mette il punto sulla pre-season con una bella vittoria per 7-1 contro il Grasshopper nell'ultima amichevole in programma. Successo variopinto per le ragazze di Piovani in gol sette volte con sette marcatrici differenti: in gol Cambiaghi, Pedersen, Detruyer, Tomaselli, Magull, Serturini, Bugeja.