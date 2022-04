Anche Anna Björk Kristjánsdóttir ha parlato ai microfoni di Inter TV per analizzare a caldo il ko di Torino contro la Juventus: "Secondo me questo risultato non rispecchia quanto si è visto in campo: oggi abbiamo fatto un'ottima prestazione, come nelle altre gare contro la Juventus quest'anno - sottolinea il difensore di Inter Women -. Dispiace tanto perché secondo me meritavamo molto di più, ma si tratta di curare maggiormente i dettagli: in questo senso la Juventus ha fatto meglio e ha vinto. Detto ciò, sono molto fiera della squadra perchè abbiamo dato tutto in campo. Contro le grandi stiamo giocando bene e dobbiamo continuare a crescere e maturare come squadra. Stiamo dimostrando quello che sappiamo fare e questo è un aspetto molto positivo. Detto questo, dobbiamo essere più brave nel chiudere le partite: contro la Juventus due volte abbiamo avuto occasioni, ma non le abbiamo sfruttate e loro hanno segnato. Dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi e continuare a migliorare come squadra".