L'Inter Femminile chiude al meglio il suo 2022 battendo a domicilio il Pomigliano 2-1 grazie a una doppietta di Tabitha Chawinga. Succede tutto nella ripresa: al 53', Sønstevold crossa dalla destra e pesca in area Chawinga, che in girata segna il gol del vantaggio. La scena si ripete 23' più tardi: assist della norvegese per la malawiana che di testa trova la sua nona marcatura in nove presenze e la vetta alla classifica cannonieri della Serie A TIM. In pieno recupero, le padrone di casa firmano la rete della consolazione che però non basta per cambiare il risultato. Con questi tre punti, le ragazze di Rita Guarino agganciano momentaneamente la Fiorentina al terzo posto a quota 22.

TABELLINO:

POMIGLIANO-INTER 1-2

Reti: 53' Chawinga (I), 76' Chawinga (I), 90'+4 Martinez (P).

POMIGLIANO: 1 Cetinja; 16 Rizza, 2 Apicella, 5 Passeri, 3 Fusini (6 Rabot 84'); 8 Gallazzi, 28 Ferrario (19 Sangaré 84'), 21 Di Giammarino (9 Amorim Dias 58'); 10 Taty (30 Battelani 67'); 7 Corelli (33 Novellino 58'), 20 Martinez. A disposizione: 29 Ferro, 11 Chiara, 18 Rocco, 44 Miotto. Coach: Carlo Sanchez.