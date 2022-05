Dopo la partita contro il Sassuolo, per l'Inter Women sarà tempo di archiviare questa stagione e per il tecnico Rita Guarino di pensare già al mercato per la prossima. Secondo Tuttocalciofemminile.com, il tecnico nerazzurro vorrebbe convincere a raggiungerla a Milano due sue ex calciatrici della Juventus: una è Aurora Galli, reduce dall'esperienza all'Everton, che potrebbe finalmente essere inquadrata come professionista. L'altro nome è quello dell'esperta finlandese Tuija Hyyrynen, un autentico jolly difensivo.