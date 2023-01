L'allenatrice dell'Inter Women Rita Guarino ha analizzato il pari contro il Parma: “Ovviamente siamo molto contente del passaggio del turno, era la nostra prima partita del 2023 ed era importante approcciarla bene e portare a casa l’obiettivo. Chiaro che non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, non abbiamo brillato, non siamo state brave e ciniche a chiudere la partita quando potevamo. Il passaggio del turno comunque ci permette di lavorare sugli aspetti da migliorare, da domani riprenderemo a lavorare in vista della prossima partita di campionato”.