"La preparazione sta andando bene, stiamo recuperando tante giocatrici della rosa". Lo dice Rita Guarino, raggiunta da Inter TV durante il ritiro dell'Inter Women in preparazione alla nuova stagione: "Abbiamo la possibilità di avere una full immersion con tutte le calciatrici a disposizione - sottolinea l'allenatrice nerazzurra -. Inoltre avere la possibilità di stare insieme è fondamentale per creare dei momenti di condivisione, sia in campo che fuori. È importante confrontarsi e conoscersi e dare la possibilità alle nuove giocatrici di inserirsi al meglio, entrando in sintonia con la squadra.

Ci stiamo focalizzando su quello che vogliamo essere e stiamo lavorando su pochi concetti ma chiari e che identificano la nostra struttura. Dobbiamo dare continuità al nostro lavoro e sappiamo dove dobbiamo migliorare. Le sensazioni sono positive perché c'è grande disponibilità, attenzione e concentrazione da parte di tutti. C'è voglia di far bene, mancano due settimana all'inizio del campionato e c'è tanta attesa"-