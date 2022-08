Questa notte, a Brownsville, primo impegno nella tournée negli Stati Uniti per l'Inter Women di Rita Guarino, che affronterà il Chivas Guadalajara alle 2.30 italiane. Il tecnico nerazzurro, intervenuto ieri in conferenza stampa, presenta così questo importante test: "Siamo molto felici di essere qui e avere la possibilità di giocare partite di livello internazionale. Fare questo tipo di esperienze e incontrare culture calcisticamente lontane dalla nostra ci arricchirà sicuramente. Sarà un piacere domani affrontare il Chivas, perché il calcio femminile in Messico è diventato professionistico negli ultimi anni e il livello è cresciuto notevolmente. Noi ci presentiamo ad affrontare la gara contro il Chivas con una squadra giovane, con diverse calciatrici aggregate dalla nostra Primavera. Siamo ancora in fase di pre-season, ma ci prepareremo comunque al meglio per la gara di domani contro le attuali campionesse del campionato messicano".