Domenica 16 aprile, alle 13:30, l'Inter Women scende in campo per sfidare il Milan nel derby valido per la terza giornata della Poule Scudetto 2024/25. Per le nerazzurre sarà l'esordio in casa, all'Arena Civica Gianni Brera, per quanto riguarda la seconda fase della Serie A Femminile eBay. Come sempre, l'ingresso per i tifosi sarà libero (qui i dettagli).