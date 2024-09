"La partita è il frutto del nostro lavoro di squadra", ha detto Michela Cambiaghi a Inter TV immediatamente dopo la bella vittoria ottenuta ieri pomeriggio contro la Sampdoria, match valido per la prima giornata di Serie A Femminile 2024/25. "Abbiamo lavorato per approcciare la partita nel migliore dei modi e ci siamo riuscite. Sono molto contenta per il gol. Ora continuiamo a fare il massimo in vista della prossima partita" ha concluso.