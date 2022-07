Primo tour pre-stagionale oltreoceano per le Inter Women di Rita Guarino che volano in America per due tappe e un’amichevole tra il 7 e il 14 agosto.

MILANO – Tournée internazionale per le Inter Women che voleranno in America nel mese di agosto, a conferma del costante impegno del Club nello sviluppo e nella promozione del movimento calcistico femminile a livello internazionale.

La tournée si aprirà domenica 7 agosto con la partenza per gli USA e prevederà una settimana di Training Camp tra Texas e New York. Le attività, in linea con le strategie di crescita del brand a livello internazionale, contribuiranno alla diffusione sempre più capillare di colori nerazzurri in America.