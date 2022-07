E' cominciata oggi, dopo le vacanze, la preparazione dell'Inter Femminile in vista della prossima stagione sportiva che prenderà il via il 27 agosto. Come testimoniato dalle foto pubblicate sul profilo Twitter del club milanese, le nerazzurre non impegnate agli Europei in corso di svolgimento in Inghilterra si sono ritrovate agli ordini di Rita Guarino per il primo allenamento della pre-season.