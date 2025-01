Olivia Schough, centrocampista svedese classe 1991, è l'ultimo acquisto dell'Inter femminile. "L’Inter è un grande Club e sono molto contenta di essere qui. Il calcio significa tutto per me, è la mia passione e tutta la mia vita, ho iniziato a giocare quando avevo due anni e a sei ero già inserita in una squadra", dice nel Matchday Programme di Inter-Bologna.

"Non ho mai voluto fare nient’altro che stare in campo e sono molto grata e felice che poi sia diventato il mio lavoro - prosegue - Quando ero piccola mi piaceva dribblare davvero tanto, poi con il tempo sono maturata e oggi sento di essere diventata una giocatrice tecnica e veloce che lavora molto per la squadra. Questo Club ha una storia incredibile e se devo scegliere una Leggenda nerazzurra che mi ha ispirata dico senza dubbio Ronaldo Il Fenomeno, un calciatore che ha valicato tutti i confini".