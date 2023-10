Nuova iniziativa riguardante Inter Women, annunciata oggi con un comunicato. "In occasione di Roma-Inter di domenica 15 ottobre, le giocatrici scenderanno infatti in campo con un’esclusiva maglia speciale, che custodisce nella trama dei numeri un collage di foto di loro da bambine - si legge -. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di prendere parte ed elevare la campagna #ThisLittleGirlIsMe, che dal 2021 ha raggiunto oltre 47 milioni di persone in tutto il mondo, trasmettendo in modo concreto e innovativo i valori motivazionali del progetto internazionale, dedicato ad incoraggiare le giovani ragazze tramite la condivisione sui social di storie di donne di successo".

Alla campagna hanno partecipato Lisa Alborghetti, Tatiana Bonetti e Sofie Junge Pedersen e tre giovani atlete del Settore Giovanile nel ruolo delle calciatrici da bambine.