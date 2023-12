Grandissima impresa dell'Italia Femminile di Andrea Soncin, che a Pontevedra ha battuto per 3-2 le campionesse del mondo della Spagna nel match valido per la 5ª giornata del Gruppo 4 della Nations League. Dopo l'iniziale vantaggio delle iberiche firmato al 12esimo da Athenea Del Castillo, le azzurre reagiscono e riescono a ribaltare il risultato grazie ai gol di Valentina Giacinti, dell'interista Michela Cambiaghi che al 54esimo converte di testa un cross di Manuela Giugliano in porta, e di Elena Linari.

Inutile il gol di Esther per la Spagna, comunque certa dell'approdo alla Final Four. L'Italia aggancia a quota 7 la Svezia al secondo posto.