Arrivata ai microfoni di Inter TV, Rita Guarino mastica amaro per la sconfitta dell'Inter Women in casa del Sassuolo: "Si è trattato di una partita complicata, sporca ed equilibrata nel primo tempo dove non riuscivamo a fare il nostro gioco anche a causa di diversi errori nel palleggio. Nel secondo tempo dopo il vantaggio non siamo state abbastanza brave a sfruttare il risultato e a chiudere la partita, nonostante le tante occasioni. Il Sassuolo ha preso coraggio ed è riuscito a riprenderci: loro sono state più ciniche, abbiamo tirato in porta 8 volte contro 3, ma le nostre avversarie sono state brave a capitalizzare le occasioni.”