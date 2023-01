Partita rocambolesca quella di oggi pomeriggio dell'Inter Women di Rita Guarino nella gara d'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, match finito 2-3 per le ladies nerazzurre. A termine della partita, l'allenatrice commenta così il risultato ai microfoni di Inter TV : "Oggi abbiamo giocato due partite in una, quella del primo e quella del secondo tempo. Nel primo tempo si è vista una squadra che voleva fare la partita, l’ha dominata e ha segnato.

Purtroppo non siamo riuscite a gestire il vantaggio, poi nel secondo è stata proprio un’altra partita. Non abbiamo giocato alla nostra altezza, abbiamo concesso troppo alle avversarie e abbiamo subito la loro aggressività. I due gol presi non ci lasciano tranquille per la partita di ritorno".