Intervenuta anche ai microfoni di Inter TV, Rita Guarino si è congratulata con le sue ragazze per la vittoria nel derby contro il Milan: "Le ragazze sono state molto brave e hanno messo in campo una grande prova. I primi minuti sentivano la partita, l'atmosfera che era bellissima, ha giocato un po' l'emozione ed eravamo poco fluide nelle giocate, poi siamo riuscite a rompere il ghiaccio su calcio piazzato e poi da lì sono arrivate delle ottime giocate che ci hanno permesso di ottenere questo risultato. La partita di oggi aggiunge un altro tassello, vuol dire che ci siamo e che stiamo dando continuità alle prestazioni che è la cosa più importante. Abbiamo giocato contro una squadra che ha tutte le carte in regola per lottare ai vertici quindi oggi abbiamo dato una dimostrazione di forza ed è importante continuare così. Col Sassuolo sarà una partita impegnativa, testa alla prossima".