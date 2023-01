"Se mi sono divertita? Mi diverto quando vinco, quindi sì". Rita Guarino gongola ai microfoni de LA7 dopo la grande vittoria contro il Milan: "Avevo chiesto di fare una partita attenta dal primo minuto tirando fuori l'atteggiamento che ci permettesse di tirare fuori la giusta determinazione. Ora dobbiamo consolidarlo perché è importante ad ogni partita. Quest'anno abbiamo fatto bene in alcune partite e faticato in altre, dobbiamo concentrarci nel trovare la forma migliore cercando di scendere in campo con la stessa determinazione senza lasciare centimetri all'avversario. Questo è il nostro limite sul quale dobbiamo lavorare".