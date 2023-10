Appuntamento con la prima fase delle qualificazioni al Campionato Europeo per la Nazionale Under 19 Femminile, impegnata da mercoledì 25 a martedì 31 ottobre in Francia in un girone che la vedrà opposta alle padrone di casa e alle pari età di Ungheria e Irlanda del Nord. Dopo tre giorni di raduno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, oggi il tecnico Selena Mazzantini ha ufficializzato la lista delle 20 calciatrici che prenderanno parte al Round 1 delle qualificazioni europee. Le Azzurrine, inserite del Gruppo 1 della Lega A, si raduneranno domenica 22 ottobre a Roma e il giorno seguente partiranno alla volta della Francia, dove faranno il loro esordio nel torneo mercoledì 25 ottobre (ore 13) affrontando l’Ungheria a Colomiers. Sabato 28 (ore 13) se la vedranno con l’Irlanda del Nord a Montauban e martedì 31 (ore 17) torneranno a Colomiers per il terzo e ultimo incontro con la Francia. Le prime tre classificate accederanno alla seconda fase, mentre l’ultima del girone retrocederà in Lega B. La fase finale dell’Europeo si disputerà dal 15 al 27 luglio in Lituania.

L’elenco delle convocate per la prima fase delle qualificazioni europee:

Portieri: Viola Bartalini (Fiorentina), Emma Mustafic (Juventus);

Difensori: Azzurra Gallo (Juventus), Leda Gemmi (Milan), Nadine Sorelli (Milan), Martina Viesti (Roma), Paola Zanini (Milan), Carola Zannini (Roma), Sara Zappettini (Inter);

Centrocampiste: Giada Catena (Roma), Erin Maria Patrizia Cesarini (Milan), Valentina Donolato (Milan), Elena Cristina Pezzuti (Roma), Eva Schatzer (Sampdoria);

Attaccanti: Greta Bellagente (Juventus), Veronica Bernardi (Roma), Ginevra Moretti (Juventus), Monica Renzotti (Milan), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Manuela Sciabica (Sassuolo).